منة شلبي لمتابعيها: كن متواضعا وبسيطا.. كن أنت

الأحد 03/يوليو/2022 - 03:48 م

نشرت الفنانة منة شلبي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلقت عليها قائلة : “كن متواضعًا، كن بسيطًا، كن أنت ” .

تدوينة منة شلبي

وكانت منة قد أعربت مؤخراً عن حزنها الشديد من الجرائم التى حدثت بحق السيدات خلال الفترة الماضية ، وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصرى الست هي اللي تشيل و تربي و تتحمل و تضحي و تحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب اوي اي حد يقدر يعملها يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم و دي كانت النتيجة ذكورية و جرائم و تفكير من اماكن غلط ربنا يرحمنا جميعا و يحمي عقولنا من الجنون ده".

يشار الي ان منة كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح” والذى شارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم إلهام شاهين وأحمد السعدنى ومحمد حاتم وإخراج كاملة أبو ذكرى.