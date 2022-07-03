“البيئة” تصدر بيان بشأن هجوم سمكة قرش بالغردقة

الأحد 03/يوليو/2022 - 01:24 م

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه فور تلقى بلاغ بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارستهما رياضة السباحة بالمنطقة المواجهة لأحد المنتجعات جنوب مدينة الغردقة ما أسفر عن وفاتهما، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا.

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وأكدت وزارة البيئة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين، موضحة أنها تأسف وزارة البيئة للحادث وتقدم بالغ التعازى لأسر الضحيتين.