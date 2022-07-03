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الأحد 03 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 3 يوليو

نشرة اقتصاد
نشرة اقتصاد
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تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الأحد

"المصريين الأفارقة" تبحث مع رؤساء الجاليات سبل تعزيز التعاون المشترك

https://www.albawabhnews.com/4608089

التموين: مضاعفة الكميات المطروحة من السلع الأساسية

https://www.albawabhnews.com/4608078

 

مد الاكتتاب العام على أسهم غزل المحلة لكرة القدم إلى 14 أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4608077

التموين: طرح اكثر 6320 رأس عجول حية

https://www.albawabhnews.com/4608068

"الإسكان": منح مهلة 6 أشهر دون مقابل لاستكمال مشروعات بناء بالمدن الجديدة

 

https://www.albawabhnews.com/4608005

 

 

البوابة نيوز غزل المحلة نشرة أخبار الاقتصاد السلع الأساسية التموين