نشرة أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 3 يوليو

تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الأحد
"المصريين الأفارقة" تبحث مع رؤساء الجاليات سبل تعزيز التعاون المشترك
https://www.albawabhnews.com/4608089
التموين: مضاعفة الكميات المطروحة من السلع الأساسية
https://www.albawabhnews.com/4608078
مد الاكتتاب العام على أسهم غزل المحلة لكرة القدم إلى 14 أغسطس
https://www.albawabhnews.com/4608077
التموين: طرح اكثر 6320 رأس عجول حية
https://www.albawabhnews.com/4608068
"الإسكان": منح مهلة 6 أشهر دون مقابل لاستكمال مشروعات بناء بالمدن الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4608005