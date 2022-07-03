نشرة أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 3 يوليو

الأحد 03/يوليو/2022 - 01:03 م

تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الأحد

"المصريين الأفارقة" تبحث مع رؤساء الجاليات سبل تعزيز التعاون المشترك

https://www.albawabhnews.com/4608089

التموين: مضاعفة الكميات المطروحة من السلع الأساسية

https://www.albawabhnews.com/4608078

مد الاكتتاب العام على أسهم غزل المحلة لكرة القدم إلى 14 أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4608077

التموين: طرح اكثر 6320 رأس عجول حية

https://www.albawabhnews.com/4608068

"الإسكان": منح مهلة 6 أشهر دون مقابل لاستكمال مشروعات بناء بالمدن الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4608005