الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي الخفيف

الأحد 03/يوليو/2022 - 08:40 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد إلى مقر افتتاح محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي الخفيف.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ويبلغ عدد محطات القطار 12 محطة.

أما محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلي منصور حتى مدينة العاشر هي "محطة عدلي منصور، محطة العبور، المستقبل، الشروق، هيليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقي المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر، العاشر من رمضان، مركز المدينة".