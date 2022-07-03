أسعار العملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022

الأحد 03/يوليو/2022 - 08:35 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 يوليو 2022 وفيما يلي بيان بالأسعار:

سعر الدولار الأمريكي 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.90 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.56 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.74 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.79 جنيه للشراء و2.81 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 60.97 جنيه للشراء و61.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.