بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأحد 03/يوليو/2022 - 01:01 ص

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.11 في المئة ليصل عند 7494.45 نقطة.

وبلغ مجموعُ الأموال المتداولة 2.359 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.