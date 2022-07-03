الصعيد على خريطة التنمية.. قطار التطوير يسير بخطى ثابتة في محافظات الجنوب

الأحد 03/يوليو/2022 - 12:14 ص

مشروعات كبيرة وتحول رقمي وتنمية شاملة تخدم المواطنين

تشهد محافظات الصعيد طفرة كبيرة في العديد من المشروعات، التي بدأ العمل فيها خلال سنوات، وتجني الآن ثمارها، بعدما عانت لعقود من التهميش والتجاهل، إلى أن مدت القيادة السياسية يد التعمير إليها، وحظيت باهتمام ودعم كبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الخطط التنموية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تخدم ما لا يقل عن 35 مليون نسمة يمثلون نحو 29.7% من إجمالي سكان مصر.

وحققت الدولة نجاحا كبيرا في العديد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات، مع إنفاق نحو 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد، وبدأت في التخلص من أي معوقات وعشوائيات قد تهدم الشكل الحضاري التي تظهر عليه المدن والقرى وحتى النجوع في كل محافظات الجنوب، بشكل يجعل المواطن في حالة من الارتياح بعد التحسن الملحوظ في الخدمات والانتهاء من العشوائيات يوما بعد يوم، بفضل الجهد المبذول من التنمية المحلية ومتابعة الدولة لتنفيذ كل ما هو بهدف الي رفع كفاءة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

تعمل هذه المشروعات فى محافظات الصعيد على تحسين مستوى أهالي الوجه القبلي وإنهاء معاناتهم، وكلها تخدم المواطن في تحسين الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتنقية ومعالجة المياه، والقطاع الصحي، ومستشفيات ومراكز طبية، ومشروعات بقطاعي النقل والكهرباء، وقطاع الأعمال العام، عدد من المدن الجديدة، والمشروعات السكنية، والمناطق الصناعية بالإضافة إلى التخلص من العشوائيات وإعادة تمهيد الطرق وتطوير كثير في كافة القطاعات.

المنيا.. على جسر التنمية

تحرز المركز الأول فى مبادرة «مشروعك ».. وتتصدر منصة «أيادي مصر»

تصدرت محافظة المنيا جميع المحافظات وحصدت المركز الأول في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال العام المالي الحالي بعدد 2500 مشروع بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وفرت تلك المشروعات 82 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة منذ بدء «مشروعك» في محافظة المنيا.

وقدم البرنامج قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل، والتي تحتاجها القرى، مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة من «مشروعك» هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع، وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

ويذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بوزارة التنمية المحلية يقدم قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، وساهم المشروع منذ انطلاقه حتى الآن فيما تنفيذ ما يقرب من 190 ألف مشروع بقروض 22.6 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل.

وكان لمنصة «أيادي مصر» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية دور كبير فى تسويق تلك المشروعات والمنتجات ودور فعال في دعم تلك الحرف، لتكون نواة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلًا لأصحابها ومصدرًا للرزق في قطاعات عدة. وتم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لعمل تسويق إلكتروني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدة الشباب في تطوير هذه المشروعات بشكل احترافي ومهني، ودورها في توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني لتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وتأتى «أيادي مصر» فى إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى من خلال المشاريع والمبادرات التى يتم تدشينها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية.

وتسعى المنصة لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولي، مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة فى القضاء على البطالة، وإنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم، إعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة، وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثى التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، وتفعيل آليات الإقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة «مشروعك» لإحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار، وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية، كما تصدرت المحافظة «أيادي مصر».

الأقصر.. تنطلق في تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية

موقف حضاري بطابع الهوية البصرية.. وتكثيف حملات المرافق والنظافة

في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء مواقف سيارات تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي والجمالي للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري، انطلقت محافظة الأقصر في تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية، بشكل متطور وحضاري، وهو إحدى المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة في الوقت الحالي.

ويعد موقف سيارات البياضية، أحد المواقف الحيوية المهمة بمحافظة الأقصر، كونه يربط مدينة الأقصر بعدد كبير من القرى والمدن المجاورة، حيث تتواجد به ميكروباصات لنقل المواطنين يوميًا إلى أرمنت غرب وأرمنت شرق، والبياضية والسلامية، والطود والعديسات وغيرها من القرى التابعة لهم.

ومنذ انطلاق العمل بالمشروع أواخر شهر مايو الماضي، وبدأت كل الجهات المعنية بالعمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات أمامه، كما يتم شن حملات مكثفة خاصة بالنظافة والمرافق وإزالة الباعة الجائلين، لضمان سير العمل بالمشروع بسلاسة ويُسر وإنهاء تنفيذه في الوقت المحدد.

وفي هذا السياق، قال اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن مشروع تطوير موقف البياضية تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع شركة النوبي للمقاولات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع، لعمل محضر تنسيقي بين كافة الجهات المختصة وكذلك المرور والمرافق لبحث آليات تنفيذ المشروع.

وأضاف «الشرابي» أن الشركة المنفذة للمشروع بدأت أعمال الجسات الأرضية وأعمال الحفر بالمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال صب القواعد الخرسانية العادية للمسجد بمساحة ٢٠٠ متر مسطح بسعة ٢٠٠ مصل لخدمة موقف البياضية، كما تم تحديد موقع المحال التجارية، حيث سيتم تنفيذ 11 محلا تجاريا به بأنشطة مختلفة، مأكولات ومشروبات ساخنة وعصائر، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري الذي يرتاد موقف البياضية يوميًا.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، أنه سيتم تنفيذ المشروع بما يليق بمكانة الأقصر، ليكون إضافة متميزة تتماشى مع عراقة المحافظة مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، لافتا إلى أنه يتم المرور دوريًا لمتابعة مراحل التنفيذ، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تكليف رئيس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ورفع كفاءة وتجميل الموقع، وتنفيذ المشروع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به وتحسين الصورة البصرية بما يليق بصورة ومكانة مدينة الأقصر، مشدداً على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي نفس السياق، قامت رئاسة مدينة البياضية، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، بشن حملة نظافة بموقف البياضية، وصيانة الإنارة داخله، وقامت إدارة النظافة والتجميل بالمدينة، بقيادة طه أبو القاسم، برفع المخلفات المتواجدة بالموقف وتهذيب الأشجار، كما قامت إدارة الكهرباء بالمدينة، بقيادة المهندس حمادة قنديل، بصيانة الكشافات وتغيير التالف منها، حيث تم صيانة وتغيير ٢٠ كشاف إضاءة ورفع مخلفات تقدر بنحو ٦ أطنان، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهتها، نفذت إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها الباعة الجائلون بمنطقة موقف سيارات البياضية، في إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بتكثيف المجهودات التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملات، عن تحرير المخالفات التالية: ٢٥ إشغال طريق، ١٨ بائعا متجولا، ٥٢ إزالات إدارية، ٧ نظافة عامة، وشملت المضبوطات المخالفة عدد ٢ تروسيكل حديد، ١ عربة حديد، 12 شمسية حديد، 2 ترابيزة حديد، ١ سرير جريد، 5 ترابيزة خشب، ٣ فاترينات خشب، و3 لوح خشب كبير، و3 لوح خشب صغير، ٣ طاولات خشب كبير، ٥ طاولات خشب صغير، ٦٠ برمك بلاستيك متنوع، ٣ حصير بلاستيك، ١ فاترينة مأكولات، ١١ صينية متنوع، ١ ميزان عادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

وتمت الحملات، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي، حكمدار مديرية أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد علي بكري، وكيل الإدارة، والنقيب عبد الله سلطان، ضابط بالإدارة، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ممثلا في أحمد محمود دياب، مدير قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وعصام عبد الراضي، أحد أعضاء المتابعة الميدانية بالمدينة.

أسوان .. إزالة طواحين وكسارات الذهب بالتنسيق مع مديرية الأمن

استكمالا لجهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على عمليات التنقيب الجائر عن الذهب، واصلت أجهزة المحافظة جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتحقيق السيطرة على التنقيب غير المشروع ، والحد من العمالة غير المشروعة من الجنسيات الأخرى .

وأكد محافظ أسوان أنه جار تنظيم حملات متتالية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم ، وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد طواحين وكسارات الذهب بعدد من المناطق، مشيداً بجهود القائمين والمشاركين فى تنفيذ هذه الحملات الموسعة للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب مع التصدي بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها .

وفى هذا السياق، أوضح إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، بأنه على مدار 3 أيام قامت حملة بإشراف من اللواء أشرف عبد الله، نائب مدير أمن أسوان، وبمشاركة القيادات الأمنية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو مدعمين بقوات وتشكيلات أمنية مختلفة، شملت مواقع تجمع طواحين وكسارات الذهب بقرية ومدينة الرديسية ، علاوة على قرية وادى عبادى، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في تنفيذ 22 قرارا يضم 50 طاحونة وكسارة تستخدم في طحن وتنقية خام الذهب من الشوائب .

كما أوضح المهندس سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه طبقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية بالتعامل الفوري والسريع مع أي مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حملة استهدفت تنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 7400 متر مربع لمبانى من الطوب مقامة داخلها طواحين وكسارات الذهب بناحية قرية أبوالريش بحرى فى المناطق الجبلية المتاخمة لمنطقة خور أبوسبيرة، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وليد إبراهيم، مساعد مدير أمن أسوان، وأيضاً القيادات الأمنية مدعمين بتشكيلات مختلفة من مديرية الأمن، بجانب العاملين بالوحدة المحلية، برئاسة محمود بهاء، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، بالإضافة لرئيس قرية أبوالريش بحرى مدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة .

ومن جانبه، أوضح شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفوري والسريع مع أي مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ فقد تم تنظيم حملة على مدار يومين استهدفت تنفيذ 46 قرار إزالة بمساحة 28 ألف متر مربع، شملت إزالة 92 طاحونة وكسارة، منها 40 طاحونة وكسارة تم إزالتها طبقاً لقرارات صادرة من الوحدة المحلية، و52 طاحونة تم إزالتها طبقاً لقرارات صادرة من مديرية الزراعة، موضحاً بأن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات مختلفة، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة.

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