عمر عصر : رفضت جنسية ألمانيا واللعب باسم مصر شرف كبير..فيديو

السبت 02/يوليو/2022 - 10:15 م

قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، والمتوج بالميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران الجزائرية، إنه متزوج من ألمانية ورفض الحصول على الجنسية الألمانية، مشيرا إلى أن الحصول على الجنسية الألمانية يشترط التخلي عن الجنسية الأصلية وهو ما رفضه

وأكد أنه لن يتخلي عن جنسيته كمصري، قائلا: «اللعب باسم منتخب مصر نعمة كبيرة».



وأضاف عصر، في حديثه لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، أن اللعب باسم منتخب مصر شرف كبير، وهدية غالية يسعى من خلالها تحقيق ما يليق باسم مصر، موضحا أن المباراة النهائية كانت في غاية الصعوبة لكن قدر الله ومشاء فعل وكنت أسعى لحصد الذهبية.



ووجه لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب على الدعم والمساندة له بشكل خاص واللعبة بشكل عام، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة عقد معه اجتماع للحديث عن تطوير اللعبة وتأهيل النشء لإعداد مشروع بطل أوليمبي قادر على تمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.

وأشار إلى أهمية وجود قاعدة كبيرة من النشء في لعبة تنس الطاولة وتجهيزهم للبطولات، مبينا أن دورة الألعاب في الجزائر أظهرت مدى اهتمام المصريين بالألعاب الفردية على غير العادة والاهتمام بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم.



واختتم «رفعت علم مصر والجزائر في بطولة الألعاب .. الجزائرين كانوا علي هتاف واحد يلا يا مصر .. أقل شكر إني أرفع علم الجزائر مع مصر على منصة التتويج .. الشعب الجزائري في الشارع بيحتفلوا بينا لمجرد إننا لابسين تيشرت مصر .. وبيدونا هدايا وبيشجعونا من القلب».