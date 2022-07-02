بالفيديو.. داليا عبد الرحيم لوزير التموين: لماذا تعاقدت الدولة على استيراد قمح بسعر 435 دولارًا؟

السبت 02/يوليو/2022 - 09:37 م

خلال منتدى شباب الإعلاميين، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس وعدد من شباب الإعلاميين ورؤساء التحرير، وجهت داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع "البوابة نيوز"، سؤالا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قالت فيه: لماذا لم يتم تحصيل سوى 3.7 مليون طن قمح من الفلاحين بسعر 885 لسعر إردب القمح، بينما تعاقدت الدولة على قمح مستورد بسعر 435 دولارا؟



وردا على السؤال قال وزير التموين: « الفلاح اللي سلم القمح حصل على ربح أكتر من اللي بيحصل عليه من الفاكهة،ومفيش فدان فاكهة بيجيب 12 – 13 ألف جنيه، ومجلس النواب ضغط علينا في سعر القمح فأصبح 820 في أكتوبر 2021.

وأوضح، أن سعر أردب القمح 820 في أكتوبر 2021 كان قبل الأزمة، وإذا الدولة دخلت في انتهازية فهذا غير مقبول، مؤكدًا أن كل ظرف له حاجة، وإدارة الأمور إدارة مواقف وليس إدارة بأثر رجعي، مؤكدًا أن الدولة لم تشتر قمحا وكان سعره نحو 500 دولار وتم الشراء بـ 430 دولارا.