دراىسة تكشف خطرًا حقيقيًا يواجه رواد الفضاء

السبت 02/يوليو/2022 - 04:10 م

كشفت دراسة حديثة اليوم السبت، عن فقدان العظام لدى 17 رائد فضاء سافروا على متن محطة الفضاء مما آثار التساؤلات على تأثير السفر إلى الفضاء على جسم الإنسان والخطوات التي يمكن أن تخفف من ذلك.

وبحسب "سكاى نيوز"، جمعت الدراسة بيانات جديدة عن انخفاض كثافة العظام لدى رواد الفضاء بسبب ظروف الجاذبية الصغرى في الفضاء وإلى أي مدى يمكن استعادة كثافة المعادن في العظام على الأرض.

وذكرت الدراسة أن البحث شمل 14 رائد فضاء وثلاث رائدات فضاء، متوسط ​​أعمارهم 47 عاما، وتراوحت الفترة التي قضوها في الفضاء من أربعة إلى سبعة أشهر، بمتوسط نحو خمسة أشهر ونصف.

وبعد عام من عودتهم إلى الأرض أظهرت الاختبارات انخفاضا في المتوسط بنسبة 2.1 في المئة في كثافة المعادن العظمية في قصبة الساق وانخفاضا في قوة العظام بنسبة 1.3 في المئة لدى رواد الفضاء. ولم يستعد تسعة منهم كثافة المعادن في عظامهم بعد رحلة الفضاء وأصيبوا بفقدان دائم.

ومن جانبها أكدت لي جابل، الأستاذة بجامعة كالغاري وعالمة التمارين الرياضية والمعدة الرئيسية للدراسة، أن رواد الفضاء يفقدون العظام في رحلات الفضاء التي تستمر فترة طويلة ولكن ماهو جديد فى هذه الدراسة هو أننا تابعنا رواد الفضاء لمدة عام واحد بعد سفرهم إلى الفضاء لفهم ما إذا كانت العظام تتعافى وكيف تتعافى".

وأضافت: "أصيب رواد الفضاء بفقدان كبير في العظام خلال رحلات الفضاء التي استمرت ستة أشهر، وهي عملية نتوقع أن نراها في كبار السن على مدى عشرين سنة على الأرض، واستعادوا نصف ما فقدوه بعد عام واحد على الأرض، لافتة إلى أن المشكلة تحدث لأن العظام التي عادة ما تحمل وزنا على الأرض لا تحمل وزنا في الفضاء، مؤكدة أن على وكالات الفضاء تعزيز الإجراءات المضادة، أي أنظمة التمارين والتغذية، للمساعدة في منع فقدان العظام.