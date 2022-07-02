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السبت 02 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد اليوم السبت 2 يوليو

نشرة اقتصاد
نشرة اقتصاد
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تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO حتى 2025

https://www.albawabhnews.com/4607432

 

شعبة الاستثمار العقاري: تراجع أسعار الحديد سيحدث نشاطا في تنفيذ المشروعات

https://www.albawabhnews.com/4607401

 

الرقابة المالية: 18 ألف مواطن استخدموا منتج التمويل الأصغر في أول 4 أشهر من 2022

https://www.albawabhnews.com/4607372

 

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 2 يوليو 2022

https://www.albawabhnews.com/4607347

 

شباب تنمية المشروعات: حققنا أحلامنا بالعمل الحر

https://www.albawabhnews.com/4607461

 

 

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