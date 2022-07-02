نشرة أخبار الاقتصاد اليوم السبت 2 يوليو

تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO حتى 2025
https://www.albawabhnews.com/4607432
شعبة الاستثمار العقاري: تراجع أسعار الحديد سيحدث نشاطا في تنفيذ المشروعات
https://www.albawabhnews.com/4607401
الرقابة المالية: 18 ألف مواطن استخدموا منتج التمويل الأصغر في أول 4 أشهر من 2022
https://www.albawabhnews.com/4607372
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 2 يوليو 2022
https://www.albawabhnews.com/4607347
شباب تنمية المشروعات: حققنا أحلامنا بالعمل الحر
https://www.albawabhnews.com/4607461