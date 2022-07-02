ارتفاع كبير.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 يوليو 2022

السبت 02/يوليو/2022 - 08:26 ص

ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022 بقيمة 9 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 992 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 850 جنيها، وعيار 24 نحو 1131 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7930 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1791 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.