بعد فشل مفاوضات جنيف.. إحراق مقر البرلمان بطبرق والاحتجاجات تضرب مدنا ليبية

الجمعة 01/يوليو/2022 - 10:06 م

نشبت احتجاجات في مدينة طبرق الليبية، وأسفرت عن إضرام المحتجين النيران في مقر مجلس النواب الليبي المؤقت في المدينة، كما نشبت احتجاجات في مدن ليبية أخرى اليوم الجمعة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن قوات الأمن التي تحرس البرلمان الليبي انسحبت موقعها، بعد وصول محتجين إليها.

ونقلت رويترز عن شهود عيان، أن محتجين اقتحموا مبنى البرلمان الليبي في طبرق اليوم الجمعة وأضرموا النار أمامه للتعبير عن غضبهم تجاه الأطراف السياسية المتناحرة في ليبيا.

وخرجت مظاهرات يوم الجمعة في طبرق وبنغازي وبعض البلدات الصغيرة احتجاجا على إخفاقات الحكومة.

وكانت المحادثات الليبية المنعقد في جنيف فشلت أمس الخميس، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.

وأضافت في بيان: "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما".