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الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

انخفاض جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 بقيمة 7 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 986 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 845 جنيها، وعيار 24 نحو 1127 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7888 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1791 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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