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الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.79 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 18.76 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

التعاملات المسائية أسعار الدولار الأمريكى سعر صرف الدولار