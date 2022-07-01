هيثم شعبان: بتروجيت يعاني الغيابات ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمام الأهلي

الجمعة 01/يوليو/2022 - 05:06 م

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي بتروجت، صعوبة مواجهة فريقه التي ستقام غد السبت، أمام النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وقال شعبان إن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر تختلف بالتأكيد عن مواجهته في دور ال ٣٢ أو الستة عشر، فالدوافع تزداد بعد تخطي كل دور، كما أن الأهلي لم يفز بالدوري الموسم الماضي، وبالتالي سيقاتل للفوز بالكأس، وضمان التواجد في السوبر المصري.

وأكمل: "تواجد ريكاردو سواريش في أول مباراة له سيزيد من دوافع كافة لاعبي الاهلي لإثبات نفسهم أمام المدرب الجديد، ومواجهة مدرب الأهلي الأولى صعبة، المدرسة البرتغالية مميزة في التدريب".

وأردف المدير الفني لبتروجت قائلا: "الفريق يعاني من غيابات كثير جدا، ولكن سوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا، ولعب مباراة قوية ضد النادي الأهلي".

وأكمل شعبان حديثه: "في الوقت الذي نعاني فيه من الغيابات، الأهلي استعاد ٦ من أهم لاعبيه المصابين، ويدخل مباراة نصف النهائى، بعدما تخطي عقبة فريق بيراميدز، وخسر أخر مباراة في الدوري أمام سموحة، وفي كل الأحوال المباراة لن تكون سهلة"

وأنهى تصريحات قائلا: "شاهدنا مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذلك الأهلي ضد سموحة، وعملنا مع لاعبينا طوال الفترة الماضية على كيفية التعامل مع لاعبي الأهلي، واستقرينا على الطريقة وخطة اللعب التي سنلعب بها اللقاء ونتمنى التوفيق لتقديم مباراة قوية تليق بنا".