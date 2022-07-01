سعر الدولار اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

الجمعة 01/يوليو/2022 - 01:17 م

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، عند أسعار أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - العقاري المصري العربي عند مستوى 18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.72 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.