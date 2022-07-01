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الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، عند أسعار أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - العقاري المصري العربي عند مستوى 18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.72 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.75 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الدولار , سعر الدولار مقابل الجنيه