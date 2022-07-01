حقيقة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني

الجمعة 01/يوليو/2022 - 03:14 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء سيئة عن صحة الفنان القدير صلاح السعدني تشير إلى وفاته.

وسبق وكشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، حقيقة وفاة شقيق والده الفنان المصري القدير صلاح السعدني.

وأكد السعدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات، نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني.

وأضاف السعدني: "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة".

وسبق وأكد د. أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، لافتًا لتواصله مع نجله الفنان أحمد السعدني، ونفى كل هذه الشائعات.