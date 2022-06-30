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الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

حملات مكثفة لاستعادة المظهر الحضاري بكورنيش النيل بدار السلام

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أكد رئيس حي دار السلام اللواء أيمن السعيد أن الحي  يعمل علي تكثيف حملاته  على شوارع كورنيش النيل والفيوم والمحجر وأحمد زكي  لاستعادة المظهر  الحضاري للشوارع طبقا للخطه الاستثمارية.

 

وأضاف السعيد أنه  في إطار  توجيهات محافظ القاهرة  وتعليمات نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة استعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة سيستمر الحي فى الفترة المقبلة على رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وردع المخالفين  وتكثيف حملات النظافة .

 

وأشار إلى أننا نعمل على استكمال أعمال رصف شارع المحجر وإزالة المعوقات  به  لتخفيف العبء على كوبري دار السلام،  حيث يعتبر شارع المحجر مدخل جديد لحي دار السلام.

حي دارالسلام كورنيش النيل