اليوم.. "أطباء كفر الشيخ" تقيم مؤتمرًا لمناقشة الأمراض الجلدية

الجمعة 01/يوليو/2022 - 04:04 ص

تًنظم اليوم الجمعة ،نقابة الاطباء بمستشفى كفرالشيخ العام، المؤتمر السنوي للأمراض الجلديه والتناسلية بمشاركه الجمعيه المصريه للأمراض الجلديه والتناسلية، برئاسه الدكتور مصطفي أبوزيد رئيس الجمعيه المصريه للأمراض الجلديه والتناسلية الرئيس الشرفي للمؤتمر.

ويرأس المؤتمر هذا العام ، الدكتورة لمياء عبداللطيف رئيس قسم الأمراض الجلديه بمستشفي كفرالشيخ العام غداً الجمعه القادم الموافق ١ يوليو ٢٠٢٢ ويعقد المؤتمر بنقابه اطباء كفرالشيخ .

ويقام المؤتمر تحت رعايه ،اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، و الدكتورة الهام محمد محمود وكيل وزاره الصحه بكفرالشيخ

وبالتنسيق مع السيد الدكتور وائل ابو المجد مدير مستشفي كفرالشخ العام

وصرحت ، الدكتوره لمياء عبداللطيف رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر هذا العام يهتم بألقاء الضوء علي العديد من الأمراض الجلديه المنتشره حالياً خاصة في فصل الصيف، والطرق الحديثه للعلاج منها.

وقال ، الدكتور مصطفي أبوزيد ، بأن، مشاركه الجمعيه المصريه للأمراض الجلديه والتناسلية في هذا المؤتمر هي الكيان والبيت الأكبر المجمع لكل اطباء الامراض الجلديه بمصر هو للمساعده في رفع كفاءه وتطوير أداء أطباء الامراض الجلديه بمحافظات مصر بوجه عام ومحافظات الدلتا بوجه خاص من خلال المحاضرات اللي يلقيها نخبه من الأساتذة والاستشاريين وورش العمل اللي تهدف إلي تحقيق اقصي استفاده

وأضاف ، الدكتور أحمد فاروق تامر ، سكرتير عام المؤتمر ، بأن حضور المؤتمر، شاملاً كافه ورش العمل والمحاضرات مجاني لجميع أطباء الأمراض الجلديه، وسيتم توفير وسائل مواصلات لنقل الاطباء من جميع محافظات الدلتا والقاهره .

وأوضح ، الدكتور وائل ابو المجد رئيس مستشفي كفرالشيخ العام ، بأن مؤتمر هذا العام يعد الأكبر تنظيمياً عن السنوات الماضيه، بما بعود بالنفع علي جميع اطباء المحافظه والمحافظات المجاوره

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