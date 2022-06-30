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الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

اليوم.. ملخص حلقات "الاختيار 3" على قناة on

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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تعرض قناة “on tv” في الساعة 6:30 مساء، اليوم الخميس، ملخص لحلقات الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

مسلسل ياسر جلال الاختيار 3 كريم عبد العزيز