تكثيف التواجد الأمني بالأقصر تزامنا مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

الخميس 30/يونيو/2022 - 01:40 م

شددت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن، اليوم الخميس، إجراءاتها بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، معلنة رفع حالة الاستنفار الأمني وانتشار مكثف لقوات بشوارع وميادين المحافظة لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون خلال أي فعاليات للمواطنين احتفالاً بتلك المناسبة.

وتم تفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين المنشآت والكمائن الأمنية بنطاق المحافظة، بالتزامن مع وضع خطة محكمة شملت تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ونشر العناصر السرية والرسمية لمتابعة حركة الشارع أولا بأول.

كما شهدت مداخل ومخارج محافظة الأقصر، وجودا مكثفا من قبل قوات الأمن، وسط تواجد للدوريات الأمنية بشوارع المحافظة الرئيسية من بينها ميدان أبو الحجاج وميدان المحطة وغيرها من الميادين.

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد أكد أنه تم الاستعداد لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بالتنسيق مع كافة القطاعات، كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، موجها تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها ولما بذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.