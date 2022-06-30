بورصة تونس تغلق على انخفاض

الخميس 30/يونيو/2022 - 01:18 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاتِ على انخفاض بنسبة 0.43 في المئة ليصل عند 7487.80 نقطة.

فقد بلغَ حجم الأموال المتداولة 2.756 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركةً مدرجةً في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركةً على ثبات.