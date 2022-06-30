بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 30/يونيو/2022 - 03:17 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر65 نقطة ليبلغ مستوى 74ر7397 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 9ر0 في المئة, حيث تم تداول 2ر219 مليون سهم عبر 12298 صفقة نقدية بقيمة 5ر65 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5676 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 54ر0 في المئة عبر تداول 4ر112 مليون سهم من خلال 4899 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر81 نقطة ليبلغ مستوى 9ر8228 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة عبر تداول 7ر106 ملايين سهم في 9973 صفقة بقيمة 2ر52 مليون دينار. وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر35 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5911 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 في المئة عبر تداول 9ر89 مليون سهم من خلال 3577 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار.