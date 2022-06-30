وزير الدفاع الموريتاني يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل

الخميس 30/يونيو/2022 - 04:07 ص

استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل آمانيل دلري التي تزور موريتانيا حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وقضايا منطقة الساحل.