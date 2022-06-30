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الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الموريتاني يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل آمانيل دلري التي تزور موريتانيا حاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وقضايا منطقة الساحل.

وزير الدفاع الموريتاني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي