تخريج ثلاث دفعات من خريجي دبلومة الإعلام الرقمي من مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 10:39 م

شهد مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حفل تخريج ٩٠ طالبًا وطالبة من الحاصلين على دبلومة الإعلام الرقمي، وقام بتسليم الشهادات للخريجين الدكتور حسين أمين، مدير المركز.

شهد الحفل تخرج كلٍ من الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من دبلومة الإعلام الرقمي، وهي الدبلومة المهنية الأولى من نوعها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُقدم عن بُعد ويتم تدريسها باللغة العربية، وألقى المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كلمة أكد فيها أن الإعلام الرقمي هو السائد الآن في المؤسسات الإعلامية سواء فيما يتعلق بالأخبار الصحفية أو انتقال المعلومات، مشددا على أهمية مواكبة الإعلام للتطور التكنولوجي بامتلاك أدوات وقدرات جديدة تؤهل العاملين في مجال الإعلام تؤهلهم لاستخدام وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين أمين خلال كلمته الافتتاحية، أن الدبلومة تهدف لتقديم مادة علمية متميزة جديدة تساعد الطلاب على اكتساب المعارف الحديثة والمهارات الفنية اللازمة في مجال الصحافة الرقمية، بالإضافة لتدريب الدارسين على استخدام أحدث أدوات وتقنيات وبرمجيات الإعلام الرقمي بشكل احترافي لتأهيلهم للتعامل مع مستجدات الصحافة الرقمية ولإعداد أجيال جديدة واعدة من الصحفيين والإعلاميين العرب محترفين ومتسيدين في هذا المجال وتقنياته.