شريك في اغتيال محمد مبروك.. السجن 5 سنوات لمتهم بأنصار بيت المقدس

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 02:22 م

عاقبت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، متهم بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران وأمانة سر أحمد صبحى عباس .

وأسندت النيابة للمتهم الاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، أبرزها اغتيال اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى - رُقي إلى رتبة عقيد بعد الحادث.

وكان البطل محمد مبروك، على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية منذ سقوط حكم الإخوان عام 2013، باعتباره الشاهد الرئيسى في قضية التخابر الكبرى، وعندما علمت قيادات الإخوان أصدرت أوامرها باغتياله.

ونجح العقيد محمد مبروك فى تسجيل مكالمات هاتفية ورصد إيميلات متبادلة بين محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبدالعاطى مسؤول التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا قبل عام 2011، وتم القبض على مرسي و34 من قيادات الإخوان على ذمة القضية وأودعوا بسجن وادى النطرون، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.