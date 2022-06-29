أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 11:17 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وسجل عيار 21 نحو 1002 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 859 جنيها، وعيار 24 نحو 1145 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8016 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1825 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.