"أم حبيبة" تطالب بعودة المعاش

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 04:35 ص

تلقت «البوابة نيوز»، رسالة من «أم حبيبة»، تصف فيها ظروفها القاسية بعد وفاة زوجها، إذ تقول: «زوجي توفى بعد صراع مع المرض، وكان يعمل موظفًا بسيطًا بأحد المصانع، وقد صُرف له معاش لمدة شهور ثم انقطع، وفقدنا الدخل الشهرى.

وتابعت: «حاولت المطالبة بعودة المعاش، وأرفقت كل ما يثبت حالتى ولكن دون جدوى»، مشيرة إلى أنها حاولت العمل لكن دون جدوى لصغر سن أطفالها، وأنهم بحاجة للرعاية، وتطالب بدخل شهري تنفق منه على أطفالها بعد أن أثقلت الديون كاهلها.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٠١٣٨٤٧٨٣