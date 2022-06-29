كورونا في العراق.. تسجيل 2212 إصابة جديدة

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 01:30 ص

سجل العراق 4 وفيات و2212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2343265 إصابة توفي منها 25237 حالة بينما بلغ مجموع المتعافين 2307273 شخصاً.