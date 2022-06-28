أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 09:19 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، وذلك بعد أن تراجع أمس بمقدار 3 جنيهات علي الأقل في المتوسط علي مستوي المشغولات الذهبية لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1001 جنيها للبيع و1003 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 - الأعلى فئة 1144 جنيها للبيع و 1146 جنيها للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى ما يقارب نحو 858 جنيها للبيع و 860 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة 667 جنيها للبيع و 669 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8008 جنيهات للبيع و8024 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي35.6 ألف جنيه للبيع و 35.65 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي1.144 مليون جنيه بيعا، 1.146 مليون جنيه للشراء.