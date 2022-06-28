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الثلاثاء 28 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، وذلك بعد أن تراجع أمس بمقدار 3 جنيهات علي الأقل في المتوسط علي مستوي المشغولات الذهبية  لدي  محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 - الأوسع انتشارًا  بين الأعيرة نحو 1001 جنيها للبيع و1003 جنيهات للشراء.
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 - الأعلى فئة 1144 جنيها للبيع و 1146 جنيها للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى  ما يقارب نحو 858 جنيها للبيع و 860 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة 667 جنيها للبيع و 669 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8008 جنيهات  للبيع و8024 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي35.6  ألف جنيه للبيع  و 35.65 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي1.144 مليون جنيه بيعا،  1.146 مليون جنيه للشراء.

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الذهب اليوم أسعار الذهب