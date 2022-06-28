"أعطت لهما ترامادول".. تحقيقات موسعة في اتهام أم بقتل طفليها في حلوان

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 08:38 ص

فتحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفلان بعد إصابتهما بحالة تسمم، حال تواجدهما مع والدتهما داخل منزل والدها بمدينة حلوان، حيث يجري التحقيق مع والدتهما بعد اتهامها بالتخلص منهما لوجود خلافات بينها وبين الأب.

وكشف تقرير المركز القومي للسموم عن إيجابية تحاليل الضحيتين لتعاطي مادة الترامادول المخدر، على عكس رواية الأم التي أكدت خلال التحقيقات انهما تناولا فاكهة خوخ وعنب ملوثه، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفي قصر العيني، مفادها استقبال كلا من "ريماس رأفت"، 7 سنوات، وشقيقها "مازن رأفت"، 4 سنوات، مصابين بحالة تسمم وتوفيا فور دخولهما المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين ان الطفلين كانا متواجدين بصحبة والدتهما في منزل جدهم، بسبب قيام الأم بترك المنزل منذ أسبوع على إثر خلافات مع زوجها، وأصيب الضحايا بحالة تسمم، وقالت الأم انهما تناولا فاكهة ملوثة تسببت في وفاتهما.

فيما جاء تقرير الكشف الطبي المبدئي بمعهد السموم إلى إيجابية العينات المأخوذة من الضحايا لعقار الترامادول المخدر، واتهمت أسرة الضحايا الأم في التسبب في قتل أطفالها.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع الأم لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه