الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 02:51 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 2.01 %، ما يعادل 826 نقطةً، ليصل عند مستوى 41878 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 122.621.047 سهماً،تمثّل أسهم 359 شركةً، ارتفعت منها قيمة أسهم 228 شركةً، فيما تراجعت قيمة أسهم 108 شركاتٍ، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.