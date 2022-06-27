غدًا.. اجتماع عاجل للموسيقيين عقب استقالة هاني شاكر

الإثنين 27/يونيو/2022 - 11:49 م

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها بنقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة سوف يجتمع غدا الثلاثاء، لبحث استقالة الفنان الكبير هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين والتي أعلنها منذ قليل في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم اصدار بيان صحفي عقب الاجتماع لتوضيح ما حدث.

وكان الفنان هاني شاكر قد تقدم باستقالته في أعقاب الأزمة التي حدثت اليوم الاثنين داخل أروقة النقابة بين الفنان سعيد الأرتست وحسن شاكوش مطرب المهرجانات.

يشار إلى ان الفنان هاني شاكر يشغل نقيب المهن الموسيقية منذ ٧ سنوات، وكان قد سبق وتقدم باستقالته من هذا المنصب مرتين، الأولى فى فبراير 2016 والثانية فى يناير 2017.