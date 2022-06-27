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الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ثقافة

إبداع البوابة نيوز| "لو القمر" قصيدة للشاعر عبدالله وليد

عبدالله وليد
عبدالله وليد
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لو القمر زعلان
واجب قوام نراضيه 
الضحكة فيها جمال 
الشدة تيجي تخبيه 
نص الكباية المليان 
بيقول انك شخص نبيه 
أتمم كمال انسان 
ليه تفرحي الحساد 
ويقولوا دي ضعيفة 
وكلام سواد فسواد 
يا نقية يا نضيفة 
المر هيعدي 
زي الأمر ما فات 
الكل بيعدي 
أزمات وبتعدي 
فترات وبتعدي 
والثبات دايما قرارك 
النجاح والفلاح 
يا غيظاهم باصرارك 
وبير غويط لاسرارك 
شدي وقوي مئذارك
يا اجمل من بنات الحور
واشكري نفسك عشان صابرة
واعتذري لقلبك المجبور
وجع وكبير لكن قادرة 
تصالحي فخاطرك المكسور 
وقادرة لسه بتبتسمي 
ووشك لسه مليان نور 
و حبلك بالحياة مربوط 
و عارفة سكتك رايحة 
ماشية ف الطريق مظبوط 

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عبدالله وليد قصيدة شاعر لو القمر إبداع