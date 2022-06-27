أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 يونيو 2022

الإثنين 27/يونيو/2022 - 10:05 ص

استقر سعر صرف الدولار صباح تعاملات اليوم الإثنين، 27 يونيو في البنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.70 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.