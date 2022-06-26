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الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تزور متخف الفسطاط

جانب من الوزارة
جانب من الوزارة
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استضاف اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مجموعة من 50 شاب وفتاة من اللاجئين السوريين واليمنيين والعراقيين والسودانين، وذلك ضمن برنامج الزيارة الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعمل جولات سياحية لعدد من المتاحف المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، والذي يتم الاحتفال به يوم 20 يونيو من كل عام.

وكان في استقبالهم عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم في جولة داخل قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري.
وفي ختام زيارتهم حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية للزيارة.

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