باريس سان جيرمان يقترب من إبرام أول صفقاته الصيفية

الأحد 26/يونيو/2022 - 05:41 م

كشفت بعض التقارير الفرنسية، أن لويس كامبوس اقترب من حسم أول صفقة له مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقالت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، إن لويس كامبوس المستشار الرياضي الجديد للنادي الباريسي، يسعى للانتهاء من ضم ريناتو سانشيز لاعب فريق ليل الفرنسى، وذلك كأول صفقة له مع البى إس جى.

وأضافت أن كامبوس يتفاوض بشكل مباشر مع مواطنه البرتغالي سانشيز، وإذا نجحت المحادثات، فسيصبح سانشيز أول صفقة للويس كامبوس في بي إس جي.

وكشف التقرير إيضاً أن النادي الباريسي نجح بشكل كبير في تغيير وجهة ريناتو سانشيز، الذي كان على أعتاب الانضمام إلى ميلان الإيطالي.



وذكر أنه على الرغم من البداية الواعدة للاعب البرتغالي في مسيرته وانتقاله مقابل 35 مليون يورو من بنفيكا إلى بايرن ميونخ، وجد سانشيز نفسه معارا إلى سوانزي سيتي لمدة موسم، لكنه أنعش مسيرته بقميص ليل، حيث كان لويس كامبوس وراء انضمامه للفريق الفرنسي قبل عامين.