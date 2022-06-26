«البوابة» تحصل على رخصة وشهادة توفيق الأوضاع للعمل الإعلامي

الأحد 26/يونيو/2022 - 05:34 م

حصلت مؤسسة "البوابة" على رخصة وشهادة توفيق الأوضاع للعمل الإعلامي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتسلَّمت داليا عبد الرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، الرخصة من المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى، وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ على أنه «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

كما نصت المادة 70، الفقرة الثانية على «تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».

وسبق أن نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية، بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص وشهادات توفيق أوضاع لـ 100 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والصحف