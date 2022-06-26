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الأحد 26 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

«البوابة نيوز» تهنئ بنان الشريف بعقد زفافها

جانب من الزفاف
جانب من الزفاف
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تهنئ صحيفة «البوابة نيوز»، المهندسة بنان حسام الحسيني ياسين الشريف، لعقد قرانها وزفافها، على المحلل المالي بأوراسكوم مصر ودبي، محمد هشام خليل، يوم ،الجمعة، الموافق 24 يونيو 2022 في فندق سوفيتل نايل الجزيرة بحضور الأهل والأصدقاء ولفيف من رجال الأعمال.

كما تعتذر صحيفة «البوابة نيوز»، عما نشرته عن طريق الخطأ الغير مقصود، تحت عنوان «من هو خالد مجاهد»، في شهر أغسطس 2021، وذكر في التقرير بعض المعلومات التي ثبت عدم صحتها بشأن زواج الدكتور خالد مجاهد من الأستاذة «بنان الشريف»، وتواصلت الأسرة مع الصحيفة وصححت المعلومة. 

 

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البوابة نيوز بنان الشريف محمد هشام خليل