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الأحد 26 يونيو 2022
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البوابة سبورت

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح النسخة الـ ١٩ من دورة ألعاب البحر المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر فى الفترة من ٢٤ يونيو الجارى وحتى ٦ يوليو المقبل. 

حضر الحفل لفيف من المسئولين والشخصيات العامة من مختلف الدول، ومجموعة من الوزراء، وممثلو البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، وعدد من رؤساء اللجان الأوليمبية والاتحادات الرياضية الدولية. 

تضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات المتنوعة، ودخول طابور العرض للدول المشاركة، وحمل علم مصر في افتتاح البطولة كل من سيف عيسى، صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو، واللاعبة فريال أشرف، صاحبة ذهبية طوكيو 2020 في الكاراتيه.

ويتنافس في الدورة كل من " ألبانيا وأندورا والبوسنة وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومالطا ومونتينجرو والبرتغال ومقدونيا الشمالية وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى مصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وسوريا والمنظم الجزائر". 

وتشارك البعثة المصرية في البطولة بـ ١٧٧ لاعبًا ولاعبة في ١٩ رياضة تتمثل فى " رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز".

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دورة ألعاب البحر المتوسط