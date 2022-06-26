ads
الأحد 26 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1345 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العراق 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2338109 إصابات بينما بلغ عدد المتعافين 2305799 شخصاً.

ads
كورونا العراق إصابات ‏ وفيات