كورونا في العراق.. تسجيل 1345 إصابة جديدة

الأحد 26/يونيو/2022 - 07:49 ص

سجل العراق 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2338109 إصابات بينما بلغ عدد المتعافين 2305799 شخصاً.