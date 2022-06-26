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الأحد 26 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 836 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان وصل إلى 1107602 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 10459 حالة.

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