كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأحد 26/يونيو/2022 - 07:49 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55921 شفيت منها 52753 حالات وتوفيت 3150 حالة.