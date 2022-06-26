القصة الكاملة لوفاة عروس كفرالشيخ أثناء عقد قرانها

الأحد 26/يونيو/2022 - 12:20 ص

قال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن سبب وفاة عروس قرية البياض مركز دسوق، أمس ، أثناء عقد قرانها بمنزلهم ، هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ،نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وكانت ،بوسي كامل أبو أحمد 22 سنة، تجلس وسط عائلتها ومع عريسها ،وتستعد للتوقيع على قسيمة الزواج وسط زغاريد الأقارب والأصدقاء، وفرحتها الغامرة ، ولكن شعرت بهبوط أعقبها إغماءة ،لتسقط مغشيا عليها، ليظن الجميع أنها من شدة الفرحة ولم يكن يظنون أنها توفيت ليتحول الفرح لسرادق عزاء.

وقال ، محسن كامل أبو أحمد، شقيق العروس، إن شقيقته بوسي، لقيت ربها، أثناء عقد قرانها، وكانت ترتدي ثوب عقد القران وسط الفتيات والسيدات، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها وجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها للحياة.

وأضاف، شقيق العروس أنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية.

وأشار إلى أنه قبل وفاتها بدقائق وعند وصول عريسها وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها الذي كانت تتعلق به، مؤكداً أن القرية كلها في حزن، وتم تشييع جثمانها، وسط ذهول من الحضور.