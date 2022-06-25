جلسة مع دونجا وسايكو .. أبرز ملامح مران الإسماعيلي

السبت 25/يونيو/2022 - 09:29 م

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليومية مساء السبت ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المحلي.

تطرق المران لتدريبات خططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، كما خصص الجهاز الفني تدريبات على التسديدات بعيدة المدى والكرات العرضية بإعتبارهما أحد أهم الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.

وشهد التدريب بدء محمود عبد العاطي " دونجا " برنامجه التأهيلي الأخير بعدما عقد حسني عبد ربه مدير الكرة جلسة مع اللاعب للإطمئنان عليه.

كما عقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق جلسة مع الجامبي سايكو كونتيه جناح الفريق قبل إنطلاق المران.

فيما تواصل تأهيل الثنائي عماد حمدي ومحمد بن خماسة.