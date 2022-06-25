توريد 229 ألف طن قمح إلى شون بني سويف

السبت 25/يونيو/2022 - 01:17 م

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلي للصوامع والشون الحكومية ، وصلت إلى 229 ألف و297 طن من إجمالي"230 ألف طن"مستهدف توريده بنهاية الموسم،مشيراً إلى استمرار أعمال التوريد ببعض مواقع الاستلام والتخزين،والتي تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضاً في الكميات الموردة نظراُ لقرب موعد غلق باب التوريد ونتيجة الاقتراب من تحقيق المستهدف بعد أن وصلت نسبة التوريد إلى 99.7% ،وبفارق بسيط يقدر بــ 700 طن للوصول إلى كامل المستهدف، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أكد وصفى على تنفيذ توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع ، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات ومتابعة أعمال التوريد أولاً بأول.