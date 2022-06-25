أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 25 يونيو 2022

السبت 25/يونيو/2022 - 09:00 ص

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصري .

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري ، نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي أكبر بنك خاص بمصر، لم يتغير سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدوليCIB ، ليبقى عند 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع،

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، فقد سجل 19.58 جنيه للشراء، وسجل 19.90 جنيه للبيع،

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك مصر سعر اليورو اليوم عند مستوى 19.58 جنيه للشراء، و19.83 جنيه للبيع،

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، 22.75 جنيه للشراء، و23.11 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر، إلى 22.75 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، أمس.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى 22.77 جنيه للشراء، و23.11 جنيه للبيع، مقابل 22.92 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 60.96 جنيه للشراء،