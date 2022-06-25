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السبت 25 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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أسعار الذهب اليوم السبت 25 يونيو 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب،  بداية تعاملات اليوم  السبت 25 يونيو 2022 بقيمة جنيهاً واحداً، وسجل عيار 21 نحو 1005 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 862 جنيها، وعيار 24 نحو 1147 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8038 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1827 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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