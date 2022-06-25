خبير: 3 نصائح للمواطنين قبل شراء عقار

السبت 25/يونيو/2022 - 03:01 ص

قدم المهندس محمود داود، خبير عقاري، نصيحة للعميل قبل التفكير في شراء عقار قائلا: نصيحتي للعملاء لحظة التفكير في شراء عقار، ليس المقياس الحقيقي للشراء هو الأسعار المنخفضة أو فترات السداد الطويلة لكن الأهم أنه يجب على المواطنين البحث عن الشركات الجادة ذات المصداقية والسمعة الجيدة في السوق وصاحبة سابقة أعمال كبيرة في السوق العقاري.

قال داود، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر اتجاها جديدا للاستثمار، خاصة أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الحدث الأكبر خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، خاصة أنها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها صفات أساسية المتواجدة في دول العالم المتقدم.

ولفتت الانتباه إلى أن وجود أماكن كثيرة ومختلفة ومشروعات جديدة يمثل أهمية كبرى لدى المستثمرين والمشترين، وكذلك الاهتمام بكل فئة من فئات الوحدات سواء فندقية أو تجارية أو إدارية الصحية، حيث إن كل فئة لديها مداخل خاصة حتى لا يعوق أي منها لآخر.

وتابع: السوق العقاري المصري بة فرص استثمارية واعدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مؤكدا أن مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد لايزالون يتربعون بشكل كبير على قوة شرائية لشريحة عريضة من المجتمع والطلب في مصر.

وأضاف، أن العاصمة الإدارية دولة كاملة مصغرة بها بعض المميزات التي تتفوق بها عن باقي دول العالم الأول والدول المتقدمة، مدينة متكاملة ذكية تمثل دولة جديدة يتم العمل على إنشائها من خلال الحي الحكومي والوزارات والمساجد والكنائس والمشروعات السكنية والاستثمارية والمولات، وهو ما يجعلها أكبر المدن الذكية في الشرق والأوسط.

وألمح إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أكبر المدن الذكية في الشرق والأوسط، خاصة وأن الاستثمار بها له أهمية كبيرة خاصة أنه سيتم نقل الوزارات والحكومة والبرلمان وغيرها ستساهم في جذب الاستثمارات إليها، حيث تعتبر فرصة استثمارية ممتازة، خاصة أنه يحتوي على جميع الخدمات والمرافق والمواصلات والتي من اليوم الأول بها ولافتتاحها تم التخطيط المتكامل له مع وجود جميع الأنشطة الخاصة به.

ولفت إلى أن المخططات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسرعة العمل بها، حيث إنه إذا قام شخص بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة كل شهر سيكتشف مدى سرعة وقوة والعمل الذي يحدث بها، وهو ما يجعلها جاذبة للاستثمار بها خاصة وأنها توضح بشكل كبير مدى صدق المخططات التي يتم العمل عليها.

واختتم حديثه قائلا: إن العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت بشكل كبير في عملية تصدير العقارات خاصة وأنها توفر العديد من المميزات والتمويلات والعملات الصعبة لمصر، موضحا أن جميع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة يتم العمل بها باشتراطات خاصة ومحددة للعمل بها.